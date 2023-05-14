الرئيس السيسي: "لينا نصيب فى تحقيق حلم الزراعة بالعوينات وتوشكي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 12:34 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نجاح الدولة في مشروعات الزراعة في توشكي وشرق العوينات وغيرها، قائلا: "سعيد أوي بالمشروعات دي.. الكلام اللى كان زملاء لينا من 20 سنة أو أكثر خططوا في هذه المشروعات.. وبعدين ما تحققش، وبفضل الله كان لينا نصيب نحقق حلم الزراعة في توشكي والعوينات من خلال التخصص.. أي تخطيط من الدولة لازم ناس متخصصة.. ومش معني أن التخطيط ماكنشي موفق من 20 – 25 سنة.. اللى حصل أنه تم تنفيذ التخطيط.. وتم التعامل مع هذه العوامل.. حتى تم تحقيق المستهدف وتنفيذ هذه المشروعات الزراعية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس:الـ 750 ألف فدان دول اللى بنتكلم عنهم.. اللى قالوا الكلام من ساعتها مش كانوا غلطانين.. والتخطيط جيد والأرض اتزرعت وبتنتج".