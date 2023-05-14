4153 طالبًا وطالبة يؤدون الإمتحانات في 29 مدرسة ثانوية عامة بشمال سيناء..وسط هدوء تام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 12:34 مساءً - يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة شمال سيناء، الأحد ،أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بلجان 29 مدرسة تابعة ل 6 إدارات تعليمية ، وسط أجواء هادئة ومناسبة وفرتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات ،اليوم، في مادة الجبر والتفاصيل وحساب المثلثات الشعبة العامة بزمن 3 ساعات ، ومادة الأحياء لشعبة العلوم بزمن ساعتان ، ومادة عام النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بزمن ساعتان.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن الامتحانات تسير سيرًا طبيعيًا ولم ترد غرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات، وأن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات، وأن الأسئلة مما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مستوى الطالب المتوسط ، مع تصحيح المواد أولا بأول من قبل معلمي المواد بالمحافظة.

واكد ، إنه يؤدي الامتحانات عدد 4153 طالبًا وطالبة في 29 مدرسة ثانوية، على مستوى المحافظة من بينهم 3700 طالب وطالبة بالقسم العلمي و453 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي .

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة، مضيفًا أن الامتحانات تستمر حتي الثامن عشر من الشهر الجاري.

ويؤدي الطلاب الامتحانات يوم الثلاثاء 16 مايو: الفيزياء علمي والفلسفة والمنطق أدبي من 9 إلى 11 ظهرا ، ويوم الخميس 18 مايو يؤدون الامتحانات في : اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12ظهرا.