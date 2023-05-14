الرئيس السيسى يشكر القائمين على مزرعة "وادى الشيح": مستثمر مصرى قدر ينجح الفكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 12:34 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة الى القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي بالمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دله، قائلا: "رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين لديهم الفرصة.. المشوار الكبير والصعب إحنا خلناه دلوقتي بقا متاح لكن بشروط".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال افتتاح مصنع البطاطس وبدء موسم حصاد القمح:" الشروط هى الحفاظ على حجم الأراضى بالدورة الزراعية التي تخدم على المحاصيل الاستراتيجية هنحترمها علشان ميبقاش النهارده 750 ألف فدان يتزرعوا بـ 20 أو 30 محصول خلال الموسم لا، إحنا بنتكلم في حاجات محددة للاستفادة منها بالسوق المصري أو كمنتج استراتيجي قمح مثلا، وكلما نقلل في الفجوة كلما نقلل من استخدام المحصول الاستراتيجية المهم.

وقدم المهندس محمد جمال غريب عرضا تقديما لمزرعة وادى الشيح بمحافظة أسيوط، وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة على القائمين على هذا المشروع، مشيرا إلى أن الـ 10 آلاف فدان قام بها مستثمر مصري دخل بتقنية مختلفة في أسيوط ونجح في زراعتها، معلقا بالقول: "بهنيكم على هذه المزرعة،.. ودلالتها إن دايما طالما فيه إرادة وإصرار والعلم بيخدم على أمور قد لا تكون نراها كثيرين.

وتابع الرئيس: كانت الإجراءات مش قادرة تنجح الفكرة وجه مستثمر وقال هنجحها.. بهنيكم على ده وكملوا لأنها فرصة عمل كويسة لشبابنا في أسيوط خاصة أنها لم تكن تدخل الخدمة".