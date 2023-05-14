4532 طالباً وطالبة يواصلون امتحانات الشهادة الإعدادية في 88 لجنة بشمال سيناء.. دون شكاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 12:34 مساءً - يواصل 4532 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء لليوم الثاني على التوالي داخل 88 لجنة بإدارات المحافظة الست العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل وسط أجواء هادئة ودون أي شكاوى.

وتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية في مختلف مدارس المحافظة، للإطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات.

وأكد المحافظ علي كافة اللجان تم تجهيزها مسبقا بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة وتم تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بجانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه .

ووجه محافظ شمال سيناء بمنع أي محاولة للغش داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش من الخارج واتخاذ كافة الإجراءات تحت طائلة المسؤولية.

و قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن امتحانات الشهادة الاعدادية تجرى اعتبارا من امس، السبت ، وتستمر لمدة 6 أيام متتالية، ويؤديها عدد 9243 طالبا وطالبة موزعين على عدد 88 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلي أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية يبلغ 4532 يؤدون الامتحانات في 27 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد التعليمية 2536 يؤدون الامتحانات في 25 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية 1035 يؤدون الامتحانات في 14 لجنة.

وحسب رضوان ، يبلغ عدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية 572 يؤدون الامتحانات في 3 لجان، فيما يبلغ عدد الطلاب في إدارة الحسنة التعليمية 442 يؤدون الامتحانات في 12 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية 146 يؤدون الامتحانات في 7 لجان.

ولفت وكيل الوزارة ، أن غرفة العمليات الرئيسة للامتحانات على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية ،ولم ترد أي شكوى من الامتحانات لليوم الثاني ، وان الامتحانات تسير في أجواء من الهدوء التام.

وقد أدى الطلاب الامتحانات في الفترة الأولى والتي بدأت الساعة التاسعة صباحاً ، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الجبر والاحصاء وبلغ زمن الإجابة ساعتان ، وبلغت نسبة الحضور 99% تقريباً .

أما في الفترة الثانية والتي بدأت الساعة الحادية عشرة والنصف فيؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبلغ زمن الإجابة ساعة واحدة ، وبلغت نسبة الحضور 99% تقريباً