الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى لعلوم وتكنولوجيا الطيران

جدة - نرمين السيد - نظمت الكلية الفنية العسكرية، على مدار 3 أيام المؤتمر الدولى العشرون لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضـاء (ASAT-20) بنظام العرض الهجين "Hybrid"، فى إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لرعاية البحث العلمى ومواكبة التطور فى العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة.





وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بكلمة اللواء أ ح خالد شوقى، مساعد وزير الدفاع، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للمشاركين فى المؤتمر من مختلف الدول، معربا عن تطلعه أن يثمر هذا المؤتمر العلمى الهام إلى تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثى والإرتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين بالمؤتمر.

وألقى اللواء أ. د إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهات المشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير البحث العلمى وتبادل الخبرات بما يحقق التقدم بمختلف المجالات العلمية.

وشارك فى فعاليات المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية من جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمانيا والصين وكندا وباكستان والهند وجمهورية التشيك، كما تضمن المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية وورش العمل بواسطة الباحثين المتخصصين فى مجال الطيران والفضاء لعرض أحدث الأبحاث العلمية فى ذلك المجال.

وفى ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أوجه الارتقاء بمنظومة البحث العلمى ومواكبة التطور المتسارع فى مختلف العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة، يجرى عقد المؤتمر الدولى العلمى الثانى عشر للكلية الفنية العسكرية فى المدة من 21-23/5/2024، بهدف عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية.