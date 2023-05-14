أكبر مزرعة نخيل فى العالم.. إنجاز مصرى يُسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 01:34 مساءً - هنأت كنزي عماد الدفراوي، محكم رسمي معتمد لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق خطوتين مهمتين للدولة المصرية في موسوعة جينيس.

وقالت كنزي عماد الدفراوي، في كلمتها باحتفالية بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس: "يشرفني أن أكون معكم هنا اليوم، أنا هنا لإعلان النتائج في محاولتين للتسجيل في جينيس للأرقام القياسية الأولى لأكبر حوض سحب مياه، والثانية لأكبر مزارع نخيل التمر، وقمت بفحص سجلكم عن كثب ويسعدني جدا أن أقول إنه تم الالتزام بجميع الشروط، وتم تلبية جميع متطلبات التسجيل، وبالنيابة عن جينيس أود أن نهنأكم على إنجازكم الرائع".

تابعت كنزي عماد الدفراوي: "أعلن رسميا عن أكبر حوض سحب مياه في العالم بإجمالي 245 ألف متر مكعب، وأيضا أعلن عن أكبر مزرعة نخيل في العالم بمساحة 132 ألف كيلو متر مربع، تهانينا، ونتمنى لكم تحطيم مزيد من الأرقام القياسية في المستقبل القريب.. شكرا لكم".

وسلمت كنزي عماد الدفراوي، محكم رسمي معتمد لدى موسوعة جينيس، الشهادات لكل من، الشركة الوطنية للمقاولات، وتسلمها اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وتسلمها اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

وتنفذ الدولة المصرية، جهود كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان.

وخلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.

ومن أجل تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل المزروعة وعلى رأسها محصول البطاطس؛ تم انشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة؛ كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.