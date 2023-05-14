عاجل.. السيسى يستمع لشرح مفصل عن مشروع إنتاج البطاطس بشرق العوينات

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شرح مفصل عن مشروع إنتاج البطاطس بشرق العوينات، المقام على مساحة 70 فدانا والذى يضم 32 عنبرا للتخزين بسعة 64 ألف طن ومقامة على 9 أفدنة، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ البطاطس وسير ناقل للبطاطس من ثلاجات الحفظ إلى خط الإنتاج.





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