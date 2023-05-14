مدرب صن داونز يناور قبل لقاء الوداد المغربي: فريقي ليس الأوفر حظاً للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 02:36 مساءً - عبر رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن سعادته بما قدمه لاعبوه بعد التعادل أمام الوداد فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم طرد اثنين من لاعبيه.

واقتنص صن داونز تعادلا ثمينا أمام الوداد فى ملعب محمد الخامس بعد خوض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يتعرض مارسيلو أليندي للطرد فى الدقائق الأخيرة ليلعب صن داونز بتسعة لاعبين.

وقال موكوينا فى تصريحات لموقع " citizen " الجنوب أفريقي، "فريقي ليس المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، أنا فخور بهؤلاء اللاعبين لأدائهم الشجاع فى ظروف صعبة للغاية، لأنهم أظهروا معدل عمل لا يصدق وانضباطا خططيا، بالإضافة للتكيف مع الموقف الصعب، أكن لهم الكثير من التقدير لأنهم كانوا رائعين، قبل البطاقة الحمراء كنا جيدين جدا واستحوذنا على 65%، ولكن بعد الطرد الأول كان علينا التكيف على تلك الظروف، لذلك أرى أن الأمر يبدو كأنه فوز لنا".

وعن الاقتراب من النهائي قال موكوينا، "لم ينته الأمر أبداً، هذا هو دوري الأبطال ومازلنا نلعب ضد فريق جيد للغاية يمتلك لاعبين جيدين، فقط انتهينا من الشوط الأول".

واختتم موكوينا تصريحاته قائلا، "المهمة لا تزال صعبة، وعلينا أن نبقى مركزين ومواصلة العمل الجيد فى بريتوريا".