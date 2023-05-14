عاجل.. السيسى يتوسط صورة تذكارية فى ختام جولته بمشروعات شرق العوينات

جدة - نرمين السيد - وفى ختام الجولة، تم التقاط الصورة التذكارية للرئيس السيسى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى والمسؤولين بالمشروعات التى تم افتتاحها بمناسبة "موسم الحصاد بشرق العوينات".

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