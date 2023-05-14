حملة على المستشفيات غير الحكومية بفاقوس

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بهدف الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستيفاء هذه المنافذ لإشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وكذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية فى التخلص الأمن من المخلفات الطبية.

وأسفرت الحملة عن وجود محرقة داخل أحد المستشفيات غير مستوفية للاشتراطات الصحية، وبها نقص فى اشتراطات الترخيص الخاصة بها، ويتم تشغيلها بالمخالفة لقانون البيئة، كما تلاحظ وجود عدة مخالفات بشأن السلامة والصحة المهنية، مما يعرض المنشأة والعاملين بها والمرضى متلقي الخدمة للخطر.

ونبه مفتشو الحملة عليهم، باستيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكيد عليهم بعدم تشغيل أى عمالة غير حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة، وفقاً للمادة 13 من القانون 51 لسنة 1981، ومعالجة جميع السلبيات الخاصة بإجراءات جمع النفايات الطبية الخطرة، والتخلص الآمن منها، مع معالجة بعض السلبيات فى إجراءات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخلفات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس، مؤكداً استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.