الأرصاد: طقس حار غدا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد دافيء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما بسود طقس مائل للبرودة ليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

العاصمة الإدارية 33 18

6 أكتوبر 33 18

بنهــــا 32 20

دمنهور 32 19

وادى النطرون 32 19

كفر الشيخ 31 19

المنصورة 32 19

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 32 19

طنطا 31 18

دمياط 25 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 24 17

رفح 25 17

رأس سدر 32 19

نخل 30 12

كاترين 28 11

الطور 30 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 24 17

مطروح 23 16

السلوم 26 15

سيوة 30 16

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 21

سفاجا 33 20

مرسى علم 33 21

شلاتين 32 22

حلايب 28 20

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 32 19

بنى سويف 32 19

المنيا 32 18

أسيوط 33 18

سوهاج 34 20

قنا 37 21

الأقصر 36 20

أسوان 38 22

الوادى الجديد 34 20

أبوسمبل 37 21