جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حازم توفيق على أحمد الفيل، بتيسير أعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة والسكان.





يذكر أن الدكتور حازم الفيل شغل منصب رئيس قطاع الرعاية العلاجية فى ديوان عام وزارة الصحة والسكان الفترة من أول يناير 2022، كما شغل فى وقت سابق منصب مدير معهد الأورام بأسوان، ثم مدير مستشفى معهد ناصر، ومدير مستشفى أرمنت الجديدة فى الأقصر، ومدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يكلف حازم الفيل بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العلاجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.