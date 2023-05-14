وزير الصحة يصدر قرارا بندب أحمد سعفان رئيسا لقطاع الرعاية العلاجية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور أحمد محمد السيد سعفان، أستاذ أمراض الكلى والمسالك بكلية الطب جامعة عين شمس، للعمل رئيسا لقطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة.





يذكر أن الدكتور أحمد سعفان، شغل منصب نائب مدير مستشفى الدمرداش فى الفترة من 2008 إلى 2013 ومدير عام مستشفيات جامعة أسوان من 2012 إلى 2013، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، من 2014 إلى 2016 ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بمصر الجديدة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ابن النفيس بطنطا من 2015 حتى تاريخه.

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