انت الان تتابع خبر لأجل عيون أصحاب المعاشات.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن منظومة البيانات الجديدة التي ستساعد على سرعة سير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وذلك لخلق حالة من التكامل والربط مع قاعدة بيانات الدولة.

تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتحدث جمال عوض، عن تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قائلا:” أنه بدأنا بعمل خطة لتطوير الهيئة في عام 2020، لرفع المصاعب عن المواطنين، وتقديم الخدمة بسهولة ويسر، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيةلبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”.

تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر