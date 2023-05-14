انت الان تتابع خبر موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. هتصرفوا قبل عيد الأضحى والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حددت وزارة المالية المصرية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وذلك طبقا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، ليتم الصرف للموظفين والعاملين بالدولة، ومن المفترض بأن يتم الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ من يوم 27 يونيو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023
وأعلنت وزارة المالية، بأن صرف رواتب شهر يونيو يكون وفقا للجدول الذي تم اعتماده من الوزير الدكتور محمد معيط، وتم تحديد الفترة من يوم الأحد 18 يونيو إلى يوم الخميس 22 يونيو لصرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة التي أعلنتها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023
أما يوم الإثنين الموافق 19 يونيو المقبل، سيتم الصرف للعاملين في الوزارات التالية، منها الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السياحة والآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف، وغيرها.
وبالنسبة ليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو المقبل، يتم الصرف للعاملين في الوزارات التالية، منها الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي، وغيرها
ويوم الأربعاء الموافق 21 يونيو المقبل، تصرف للعاملين في الوزارات التالية، منها مجلس النواب، المجلس القومي للحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرها.
فيما يتم الصرف يوم الخميس الموافق 22 يونيو المقبل، للعاملين في الوزارات التالية، منها الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، وغيرها.