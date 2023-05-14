انت الان تتابع خبر موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. هتصرفوا قبل عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة المالية المصرية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وذلك طبقا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، ليتم الصرف للموظفين والعاملين بالدولة، ومن المفترض بأن يتم الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ من يوم 27 يونيو المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وأعلنت وزارة المالية، بأن صرف رواتب شهر يونيو يكون وفقا للجدول الذي تم اعتماده من الوزير الدكتور محمد معيط، وتم تحديد الفترة من يوم الأحد 18 يونيو إلى يوم الخميس 22 يونيو لصرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة التي أعلنتها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023