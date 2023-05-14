انت الان تتابع خبر قطع المياه اليوم ببعض المناطق ببني سويف.. شوف منطقتك منهم ولا لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن قطع المياه اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، وجاء ذلك من خلال بيان تم نشره عبر صفحة الشركة الرسمية بالفيس بوك، فيما تضمن ذلك البيان سبب ومدة وأماكن قطع الخدمة أيضا، كما جاءت تلك التفاصيل على النحو التالي.

قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب بأنه سيتم انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 12 ساعات، وذلك بدء من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم.وأوضحت الشركة إنه سيتم قطع الخدمة ببعض المناطق بالمحافظة، ومنها قرى هربشنت، الشيخ سراج، باغوث بمركز ببا، وذلك بسبب القيام بأعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه هربشنت بمركز ببا و توقفها.

توفير سيارات صالحة للشرب للمواطنين

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة بني سويف جميع المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية وأصحاب المخابز والمستشفيات، وذلك بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع السابقة، فيما إنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب، والتي تكون بالقرب من المناطق السابقة، ويمكن طلبها عبر رقم 125.