الأمين العام للحوار الوطني: القائمة المطلقة دستورية.. وقوة الاحزاب الحقيقية لابد أن تكون في الشارع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 06:30 مساءً - أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام للحوار الوطني أن مجلس الامناء له الحق في ابداء رأيه في أي من القضايا المطروحة، مع افساح المجال الاكبر للحضور أيضا لابداء الراي.

وقال محمود فوزي خلال تعليق له في الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي " قانون مجلس النواب" إن القائمة النسبية تؤدي الى تقوية الضعيف، وقوة الاحزاب الحقيقية لابد أن تكون في الشارع، لافتا الى ان حزب المحافظين والعمال في بريطاني يفوز بنظام ال ٥٠٪؜ فردي .

وطالب المستشار محمود فوزي من يتحدث عن القائمة النسبية بأنها دستورية، يوضح لنا كيفية تطبيق ذلك بحيث يتم تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريا في القائمة النسبية، مؤكدا ان القائمة المطلقة دستورية وتحقق النسب الدستورية للكوتة الممثلة من السبع فئات المنصوص عليهم.