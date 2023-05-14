علاء عابد: القائمة النسبية تصطدم بالمادة 142 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 06:30 مساءً - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرهان كبير على المواطن والناخب المصري في العمليات الانتخابية، مضيفا :"وصلنا في الحوار الوطني لمنتصف الطريق وعلينا العمل لنتجاوز النصف الآخر".

وقال خلال كلمته بمناقشات الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية"، :"هناك تحفظات على القائمة النسبيية"، مضيفا أن أي عملية انتخابية فى العالم لابد أن تحقق ٣ شروط وهي الأيديولجية الفكرية والايدولوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان، بالإضافة إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية بينها اصطدام واضح بالمادة 142 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين بالخارج والفلاحين.