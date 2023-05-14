تخفيضات عظمة قبل عيد الأضحى.. تعرفوا علي مكان معرض خير مزارعنا لأهالينا

انت الان تتابع خبر تخفيضات عظمة قبل عيد الأضحى.. تعرفوا علي مكان معرض خير مزارعنا لأهاليناوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تستعد وزارة الزراعة لطرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كذلك الكثير من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية.

خير مزارعنا لأهالينا

تقوم الوزارة بعدة خطوات وإجراءات استباقية قبل عيد الأضحى بهدف تخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 %.

معرض سلع خير مزارعنا لأهالينامن جانبه قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة أن الوزارة تستعد بقوة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية .

وعن موعد طرح اللحوم فيبدأ خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم أى أنه خلال أيام، و على هامش معرض زهور الربيع تقيم الوزارة معرض سلع بالمتحف الزراعى “خير مزارعنا لأهالينا”، وذلك نهاية مايو الجاري.

و في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، أمر وزير الزراعة باستصلاح الأراضي بإقامة معرض خير مزارعنا لاهالينا على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه آخر مايو القادم في المتحف الزراعي بالدقي.