وزير التعليم يستقبل وفدًا لممثلى 120 جامعة أمريكية لبحث تطوير المنظومة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مُعربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، والتأكيد على ترحيب الوزارة بكافة الشراكات التى تستهدف تطوير العملية التعليمية فى مصر.

وقدم "حجازى"، خلال اللقاء، عرضًا حول أبرز جهود الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، مؤكدًا أن التعليم قضية أمن قومى، وأن الوزارة تعمل بشكل مؤسسى ولديها خطة استراتيجية تعمل على تنفيذها من خلال عدد من المحاور فى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على مواكبة التغيرات العالمية فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى، مُشيرًا إلى أن الوزارة تضم 25 مليون طالب، و60 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 2 مليون معلم وإدارى، إلا أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول النامية التى حققت هذا التغيير فى ظل أزمة كورنا وتغلبت على هذا التحدى.

وأكد أن الوزارة كان لديها تحدى عودة الطلاب للمدارس بعد استمرار تداعيات فيروس كورونا على مدار عامين، لذا عملت على عدد من المحاور التى تمثل عناصر جاذبة للطلاب.

وأوضح "حجازى"، أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية، وبما يُساهم فى بناء الشخصية المصرية، مُشيرًا إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى، لذا اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمى فى التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار.

وأكد أنه فى إطار التحول الرقمى فى تكنولوجيا التعليم، تم استخدام المنصات الإلكترونية كمنصة حصص مصر، منصة البث المباشر، بالإضافة إلى تخصيص حصص مشاهدة القنوات التعليمية كمدرستنا 1 و2 و3، فضلًا عن استخدام التابلت، حيث بلغ عدد مستخدمى التابلت سنويًا 700 ألف طالب، بإجمالى 3 مليون و500 ألف تابلت تم تسليمهم للطلاب، هذا إلى جانب تجهيز 2500 مدرسة بالبنية التكنولوجية المتطورة سواء الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة، واستخدام الشاشات الذكية.

وتماشيًا مع الجهود فى مجال تطوير المناهج الدراسية، أوضح الوزير أن الوزارة ركزت على تقييم الطلاب عن طريق قياس المفاهيم الكبرى التى ترتكز على المهارات الحياتية، فضلًا عن اختبار الاستعداد للتعلم، بالإضافة إلى تقييم مدى استفادتهم من المشروعات البحثية التى تتعلق بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية ويقوم الطلاب بتنفيذها خلال كل فصل دراسى بالتعاون مع زملائهم مما يجعل من التعلم رحلة مدى الحياة، كما تطرق الدكتور رضا حجازى إلى الجهود المبذولة حاليا لتطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أنه جارى حاليا الاعداد لوضع الإطار العام للمرحلة الإعدادية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولى أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالموهوبين فى جميع المجالات والأنشطة المختلفة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، لتنفيذ برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى تنظيم فاعليات ومعسكرات مسابقات لاكتشاف وانتقاء المواهب الثقافية والفنية لدى الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، فضلًا عن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" التى تركز على تنمية المواهب الفنية والمسرحية لدى الطلاب، وكذا إطلاق أولمبياد مدارس مصر.

وأشار "حجازى" إلى أنه فى ضوء الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة، فقد وافقت القيادة السياسية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات فى ضوء الاحتياج الحقيقى على مستوى كل مديرية تعليمية، وذلك فى إطار السعى إلى سد العجز فى أعداد المعلمين، مؤكدًا أن رؤية الوزارة تتمثل فى وجود واختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية، فضلًا عن إعداد قانون رخصة مزاولة المهنة التى تشترط على كل من يمارس مهنة التدريس الحصول على هذه الرخصة لمزاولة العمل.

وتطرق الوزير إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتى تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديرى مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة، كما ألقى الضوء على بعض النماذج المتميزة من المدارس المصرية، ومن بينها مدارس النيل الدولية التى تطبق شهادة النيل الدولية وهى شهادة مصرية مُصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية ويتم تطبيق نظام النيل التعليمى الدولى فى عدد 14 مدرسة، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM Schools"، والتى تعد مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتم اختيار الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وكذلك المدارس المصرية اليابانية وهى مدارس مصرية بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية تدرس المناهج المصرية، مع تطبيق أنشطة التوكاتسو والاستعانة بالمشرفين اليابانيين.

وتطرق الوزير كذلك إلى محور الأبنية التعليمية، موضحًا أن عدد المشروعات والفصول التى تم إنشاؤها خلال الفترة بداية من 7/1/ 2021 حتى تاريخه 1859 مشروعًا، بإجمالى 27794، فصلًا، حيث يلتحق بالمنظومة التعليمية سنويا ما يقرب من 100 ألف طالب، لذا يتم مجابهة هذه الزيادة ببناء ما بين 27 ألف إلى 30 ألف فصل سنويًا لاستيعاب هذه الزيادة.

وفى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى، أشار "حجازى" إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير التعليم الفنى تتمثل فى عدة محاور رئيسية وهى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين بمشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بلغ عددها الآن 52 مدرسة، فضلًا عن العمل على تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى للخدمة التعليمية المقدمة، هذا إلى جانب طرح 28 مركز تعليم فنى للمشاركة مع القطاع الخاص، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين مثل الاتحاد الأوروبى "EU"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، وبنك التعمير الألمانى "KFW"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام بدراوى، إلى أهمية تعاون المجتمع المدنى مع الحكومة، فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم للوزارة لتنفيذ خطتها لتطوير العملية التعليمية فى مصر، والتعاون فى تنفيذ المشروعات التى تهدف إلى بناء قدرات المعلمين.

كما أعربت الدكتورة سلمى البكرى، عن تقديرها للجهود الملموسة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى فى مصر، مؤكدة أهمية هذا اللقاء فى التعرف على رؤية الوزارة بما يمكن المؤسسات من التعرف على سبل دعم الوزارة فى تحقيق أهدافها.

وشهد اللقاء نقاشًا حول أهم المحاور التى يمكن الارتكاز عليها فى تحقيق التعاون المنشود لدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية، حيث أعرب وفد الجامعات الأمريكية عن سعادته بهذا اللقاء الذى يهدف إلى تعزيز وتبادل الخبرات فى مجال التعليم قبل الجامعى، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والخبرات للمؤسسات المتخصصة فى مجال التعليم كوزارة التربية والتعليم المصرية.

كما أشاد الوفد بالعملية التعليمية فى مصر وما لمسوه من جهود مبذولة للارتقاء بها وذلك من خلال ما شاهدوه أثناء زيارتهم لمدرسة العبور للمتفوقين.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، أهمية تحديد الأطر التى يمكن من خلالها تبادل الخبرات المختلفة التى تساهم فى دعم استراتيجية التطوير المستهدفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام بدراوى، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة "التعليم أولًا"، والدكتورة سلمى البكرى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "التعليم أولاً"، والدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذى للمؤسسة، ومجلس الجامعة لإدارة التربية والتعليم "UCEA"، والذى يضم نخبة من الممثلين عن 120 جامعة أمريكية، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حضر محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية.