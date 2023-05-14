اختتام دورتى التحقيق والتصرف بمركز التدريب بالنيابة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - شَهِدَ المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، حول آليات التحقيق والتصرف"، واللتين انعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشارك فيها عدد 30 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات.





جاء ذلك بحضور عدد من مستشارين ومحاضرين بالدورة شمل كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد الحسينى، عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية. كما تضمنت الدورتين التدريبيتين، ورشتى عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأى القانونى والمداولات القضائية حول أوجه التصرف فى التحقيقات القضائية، ليصل بذلك إجمالى ورش العمل التى عقدها مركز التدريب القضائى، عدد 6 ورش عمل تم تنفيذها على مدار ثلاثة أشهر. وفى ختام الفعاليات، قام رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسليم الأعضاء المتدربين، شهادات إتمام البرنامج التدريبى.

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