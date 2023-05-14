سفراء مصر يشاركون فى قداس البابا تواضروس بروما (صور)

جدة - نرمين السيد - وحضر الصلاة من أعضاء السلك الدبلوماسى، سفير مصر فى روما، السفير بسام راضى، والسفير محمود طلعت سفير مصر فى الڤاتيكان، وسفيرى فلسطين والعراق بإيطاليا، والسفيرة إيناس مكاوى رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا والڤاتيكان، وطاقم سفارتى إيطاليا والڤاتيكان.

كما حضره المونسينيور بريل فاريل نائب رئيس مكتب تعزيز الوحدة المسيحية، مندوبا عن قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، وممثلو عدد من الطوائف المسيحية بإيطاليا.

وامتلأت الكاتدرائية بالمصلين من شعب إيبارشية تورينو وروما، الذين جاءوا المدن الإيطالية التى يقيمون فيها للمشاركة فى القداس مع "باباهم" الذى جاء ليفتقدهم.

وألقى السفير بسام راضى كلمة محبة، أشاد خلالها بقداسة البابا ودوره الوطنى وحكمته حيال العديد من الظروف والتحديات التى مر بها الوطن، مشيرا إلى مقولة قداسته " وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" ولفت إلى قيمة الكنيسة القبطية والأزهر الشريف واصفا إياهما بأنهما من الأعمدة الرئيسية التى ترتكز عليها دولة المواطنة، التى أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وثمن السفير المصرى الجملة التى أوردها قداسة البابا فى خطابه فى الڤاتيكان يوم الأربعاء الماضى: "لقد اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع الذاتى، ليعرف العالم كله أن الله محبة وهذه هى أسمى صفاته"، وختم موجها الشكر للجميع.

كما ألقى المونسينيور بريل فاريل كلمة رحب خلالها بقداسة البابا تواضروس فى بازيليك القديس يوحنا اللاتيران، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يصلى فيها بطريرك الكرسى المرقسى فى بازيليك القديس يوحنا التى هى كرسى أسقف روما (بابا الڤاتيكان) واصفا مجئ قداسة البابا تواضروس إلى هذه البازيليك بأنه "شرف وسعادة".

فيما تناول قداسة البابا فى عظته على إنجيل القداس والذى يتكلم عن "النور"، الرؤية الروحية للنور وأهميته فى حياة الإنسان، من خلال العقل المنفتح والعين البصيرة والقلب المستنير، وأشار إلى قول السيد المسيح: "أنا قد جئت نورا إلى العالم" (يو 12: 46)، وكيف يكون السيد المسيح نورا للعالم، من خلال:

1- حياة السيد المسيح: حياته ووجوده كانت نورا كما نقرأها فى الكتب المقدسة، وكان يوصينا "أنتم نور العالم" (مت 5: 14) لأن النور يسير فى خطوط مستقيمة، فالنور هو الاستقامة، والروح المستقيمة أن يكون الإنسان واضحا، وحياة السيد المسيح كانت نورا لأن كلمة المسيح تعنى أنه الوحيد الذى يمحو الخطايا، واسم "يسوع" يعنى المخلص أى أنه يخلص الإنسان من خطاياه ومن المرض الروحى.

2- كلامه ووصاياه: وصاياه تدور حول "المحبة"، وترتبط بحياة الإنسان ووجوده بين الآخرين، فكل ما نفعله مع الآخرين إنما نفعله مع المسيح، ووضع السيد المسيح أساس المعانى الإنسانية فقدم لنا كيف تزول الكراهية بالمحبة، وقدم تعاليما تعتبر نبراسا لحياة الإنسان، لذلك نسميه "المعلم الصالح".

3- معجزاته وأعماله: معجزاته هى أعمال نور فى حياة الإنسان اليومية، مثلما فعل فى الطبيعة فى معجزة امتلاء الشباك بالسمك "«يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. ولكن على كلمتك ألقى الشبكة». ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق" (لو 5: 5، 6)، وفى الصحة والمرض مثلما شفى المولود أعمى، ونازفة الدم، فمعجزات السيد المسيح هى نور لحياة الإنسان، وما زالت يد الله تصنع معجزات ومعجزات.

وأوضح قداسته، أن الإنسان يحتاج إلى النور الروحى، لأن النور يمنح السلام والنقاوة والاستمرار فى الحياة الصالحة.

واختتم بتقديم الشكر لكل الحضور مشيرا إلى زيارته للڤاتيكان التى جاءت بهدف الاحتفال بمرور 50 سنة على زيارة المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث للڤاتيكان وعشر سنوات على زيارته قداسته للڤاتيكان وبدء يوم المحبة الأخوية.

وعقب انتهاء القداس جلس قداسة البابا وتقدم إليه أبناء الإيبارشية حيث صافحهم جميعا، وصلى لمن طلبوا منه الصلاة، وخصص بعض الوقف للحديث مع بعض الأسر من المتزوجين حديثا، واستمع اليهم، ومنحهم بعض النصائح النافعة لحياتهم.