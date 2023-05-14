مدبولى يستعرض رؤية تحالف هواوى-تليتك لإدارة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - كما حضر الاجتماع اللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق حسن، رئيس مجلس إدارة شركة "تليتك"، واللواء محمد إبراهيم السعدنى، مدير مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد عرض مُقدم من تحالف "هواوى-تليتك" لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء جهود الدولة لتشغيلها بصورة دائمة، والاستفادة من هذا الصرح الكبير، فى إبراز قوة مصر الناعمة.

وفى هذا الصدد، قال مدبولى: "الأمر المهم بالنسبة لى هو القدرة على وضع برنامج ثقافى وفنى يتضمن العديد من الأنشطة التى تخلق حالة من الرواج لهذه المدينة الفريدة على مدار العام".

وقال مسئولو التحالف إنه تم تشكيل فريق عمل وتكليفه بإجراء زيارات ميدانية للتعرف على المدينة والأنظمة الموجودة بها؛ بغرض الوقوف على كيفية عملها والإلمام بمختلف النواحى الفنية والإدارية اللازمة لإدارة المدينة.

واستعرض مسئولو التحالف رؤية إدارة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحين أن هذه الرؤية تستهدف جعل المدينة رمزًا ثقافيًا فى المنطقة، وعرضها كممثل للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحوا أن العرض ينقسم إلى رؤية التحالف للإدارة والتشغيل، والصيانة والدعم الفنى، فضلًا عن الشئون المالية والإدارية.

وأشاروا إلى أن دور التحالف يتلخص فى القيام بالتعاون مع الخبرات المصرية والعالمية لإدارة المدينة من خلال تطوير الأنظمة الذكية للمدينة والمتاحف والمسارح باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج لعدد من المدن التى تديرها شركات التحالف حول العالم، كما تم عرض مقترح الهيكل التنظيمى للمدينة.

وفى غضون ذلك، تم استعراض مكونات المدينة التى تضم مدينتى الفنون الشمالية والجنوبية والأوبرا والمسارح والمبانى الخدمية والعامة، وكذا متحف عواصم مصر، ومكتبة الموسيقى ومبنى الموسيقى المعاصرة، ومبنى السينما الوثائقية.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، بدراسة تفصيلية للعرض المقترح، وتقديم تقرير واف بشأنه.