وزيرة التضامن تتفقد جمعية الباقيات الصالحات.. وتطمئن على حالة النزلاء

جدة - نرمين السيد - حرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على زيارة جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية مرضى آلزهايمر، وذلك عقب نشوب حريق محدود فى الجمعية تسبب فيه ماس كهربائى ببدروم الجمعية.





وكان فى استقبالها الدكتورة مروة ياسين، والدكتورة رُدينة ياسين، اللتين حرصتا على التنسيق اللحظى مع الوزارة فور حدوث الأزمة وبعدها، بالإضافة إلى فريق العمل من الأخصائيين والفنيين.

وتفقدت "القباج" أروقة الجمعية من أجل الاطمئنان على صحة النزلاء والمسنين، بالإضافة إلى تفقد المسنين الذين تم نقلهم للجامع المجاور للجمعية "مسجد الراحلة عبلة الكحلاوى"، وحرصت على التأكد من أن الحريق لم يؤد إلى أى إصابات للنزلاء أو للعاملين، ولم ينتج عنه أى تلفيات فى مقر الجمعية.

وقام الفريق المصاحب لوزيرة التضامن الاجتماعى من محافظة القاهرة ومن مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومن الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالديوان العام بزيارة جميع النزلاء المتواجدين والحديث معهم، بهدف تلبية كافة مطالبهم التى تشمل الأغطية والأغذية، والتحقق من أن جميع الأدوية التى تخصهم معهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوجيه الشكر إلى أجهزة الحماية وإلى هيئة الإسعاف المصرية لسرعتهما فى الاستجابة السريعة فور وقوع الحادث، ودعمهما للتقليل من أية خسائر بشرية أو مادية.

كما وجهت "القباج" وافر الشكر لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاستجابة الفورية لطلب وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير مولدات كهربائية للجمعية ولدار الباقيات الصالحات، والتى قامت بتوفير كامل الدعم الفنى لتركيب المولدات لإعادة العمل بالدار ورجوع المسنين لأماكن إقامتهم، وكذلك الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الدور الذى قامت به.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بجوار دار رعاية أيتام بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.