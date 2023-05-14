مستشار وزير الزراعة: أرض العوينات كانت صحراء جرداء لآلاف السنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 08:23 مساءً - أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن أرض شرق العوينات التي تم افتتاح موسم الحصاد بها اليوم، في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كانت صحراء جرداء لآلاف السنين، موضحا أن الدولة المصرية تحقق الآن تكامل زراعة يعتمد على الزراعة والتصنيع.

وأضاف الدكتور محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن الدولة تستهدف منهج محترم اسمه التكامل الزراعي للقطاع الزراعي في مناطق أبعد ما تكون عن الحلم للمصريين، لافتا إلى أن التوجه لزراعة مزيد من المساحات للقمح لأن أصبح سلاح استراتيجي في كل الدول.

وتابع: "هنزرع مساحات بمئات الآلاف من الأفدنة وده يحسن من ملف الأمن الغذائي المصري مش عشان الدولار بس ولكن عشان الأمن الغذائي للمصريين، وافتتاح موسم الحصاد بشرق العوينات بمثابة دعوة للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب بأن رأس الدولة ومعه الحكومة تقدم الزراعة باستخدام تكنولوجيا حديثة لأراضي وبحماية وتسهيل من الدولة المصرية".

واستكمل: "الرسالة المهمة أن العالم اللي عنده امكانيات زراعية يفقد الكثير منها بسبب الحروب، واحنا نضيف مساحة زراعية كبيرة ومصر الدولة الوحيدة في العالم اللي المساحة المنزرعة بها تزيد رغم أن تكلفتها عالية ومسئوليتها الضخمة"، مفيدا بأننا نقترب من 10 ملايين فدان أرض منزرعة بكل المحاصيل منها 6 ملايين فدان قديمة و4 ملايين فدان جديدة.