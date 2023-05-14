توافد المعزين على سرادق عزاء الراحل محمود بكرى فى مسجد عمر مكرم (صور)

جدة - نرمين السيد - وشيع أبناء محافظة قنا والمعنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، الثلاثاء الماضى، جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر القرية والتى أوصى بدفنه فيها.
وكان فى استقبال المعزين الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وأسرة النائب الراحل محمود بكرى، وجاء أبرز الحاضرين حتى الآن من الشخصيات العامة والرياضية والفنية: "الفنان محمد منير، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعلى الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، والفنان طارق الدسوقي" وغيرهم من الحضور.
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