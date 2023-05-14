العاصمة الإدارية: 17 وزارة و11 هيئة يعملون بالكامل ونقل الباقى فى نصف يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 10:27 مساءً - قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: لدينا 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية انتقلت بالكامل للعاصمة، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء يعمل بالكامل، لافتا إلى أنه من 13 إلى 14 ألف موظف يأتون مكاتبهم كل يوم.

وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أنه فى نصف شهر يونيو ستنتقل باقى الوزارات، موضحا أنه كل أسبوع يتم نقل من وزارتين لـ 3 وزارات للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه منذ أمس تم تسليم أول دفعة من السكن وتم تخصيص الوحدات وعمل الإجراءات، بالإضافة للحى السكنى الذى يتبع وزارة الإسكان وجارى تسليمها للموظفين والانتقال تباعا.

تابع خالد عباس، إن الحركة بدأت فى العاصمة الإدارية وستشهد إقبالا كبيرا فى تسليم السكن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك 30 أسرة تعيش داخل العاصمة الإدارية الجديدة منذ 4 أشهر، كما أن هناك أتوبيسات تأتى من خارج العاصمة لتوصيل الموظفين بالإضافة للقطار الكهربائى.

ولفت خالد عباس إلى أنه لدينا 4 جامعات دولية و 12 مدرسة حيث تتوافر جميع الخدمات، كما نهدف لتقديم جودة حياة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مؤمنة بالكاميرات بشكل كامل.