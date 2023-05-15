وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اليوم 14 مايو الجارى اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، والذى يأتى فى ظل استمرار التشاور بين الجانبين حول سبل التعامل مع الأزمة السورية عربياً ودولياً خلال الفترة القادمة.





وأوضح المُتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى تناول مع المبعوث الأممى القرار الأخير بشأن تطورات الوضع فى سوريا الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية التى عقدت فى 7 مايو الجارى، وما تناوله القرار من استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة.

كما تناول شكرى التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. كما تناول الاتصال أيضاً تشكيل لجنة وزارية بعضوية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان والتواصل المباشر مع الحكومة السورية لتحقيق تلك الغاية.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على الدور الذى تضطلع به الدول العربية حالياً نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وهو ما يقتضى العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة فى المبعوث الخاص إلى سوريا والشركاء الدوليين لتضافر الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.

ومن جانبه، أكد المبعوث الأممى على التطلع للعمل بشكل وثيق مع اللجنة الوزارية العربية للدفع نحو الحل المتدرج للأزمة السورية، ومجدداً كامل تقديره لدور مصر الداعم لتحقيق تلك الغاية وللتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة، كما تم الاتفاق على استمرار العمل بشكل مشترك والتنسيق خلال الفترة المقبلة.