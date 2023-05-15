الموعد والضوابط.. آخر تصريحات وزير التعليم عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتوجب على طلاب الثانوية العامة هذا العام، التوجه لمقار مدارسهم لاستلام أرقام الجلوس بأنفسهم، وعدم الاكتفاء بطباعته من الموقع الإلكترونى للوزارة





وقال مصدر مسؤول بأحد كنترولات امتحانات الثانوية العامة، إن أرقام جلوس الطلاب ستتاح للإدارات التعليمية، خلال النصف الثانى من شهر مايو الجارى، وبالتحديد يوم السبت الموافق 20 مايو، ليتسنى للطلاب استلامها اعتبارا من اليوم التالى.

وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، إنه على الطالب التوجه لمدرسته لاستلام رقم الجلوس، ومراجعة بياناته جيدا، والتأكد من البيانات المتعلقة بالشعبة واللغة الثانية ومواد الامتحان، ثم التوقيع فى كشوف الطلاب باستلام رقم الجلوس.

وأشار إلى أنه فى حالة اكتشاف أى خطأ، على الطلاب إبلاغ إدارة المدرسة فورا لتتولى تعديل البيانات قبل انطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وعن تصريحات وزير التربية والتعليم السابقة، بشأن إتاحة أرقام الجلوس فى منتصف مايو، قال المصدر إن أرقام الجلوس جاهزة بمقار لجان النظام والمراقبة، إلا أنه تقرر منح فرصة للمراجعة قبل إرسالها للإدارات التعليمية ومن ثم المدارس.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة، الاطلاع على أرقام الجلوس عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، لكنها تشدد على عدم الاكتفاء بطباعة رقم الجلوس، والذهاب للمدرسة للاستلام والتوقيع.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.