الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد دافىء على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع.

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