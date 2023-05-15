معهد الفلك يعلن موعد عيد الأضحى رسميا

وأشار القاضي، فى تصريح له اليوم، إلى ان هلال شهر ذو القعدة سيولد فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من شوال 1444هـ الموافق 19 مايو الحالى (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد فى بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.
وأوضح أن القمر(فى طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب شمس (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما فى القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس.
وقال إنه فى محافظات جمهورية مصر العربية سيغرب القمر مع غروب الشمس فى قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها فى حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس فى السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3 دقيقة).
وأضاف أنه فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس فى بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفى بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.
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