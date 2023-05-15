تنطلق الأربعاء.. «تعليم القاهرة» تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، الأحد، أكدت داليا عباس خلال الاجتماع على الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى مساندة المديرية لمديرى شؤون الطلبة ورؤساء لجان النظام والمراقبة، والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

وشددت على عدم اصطحاب الهاتف المحمول لكل من الطالب والمعلم أثناء سير الامتحانات.

وخلال الاجتماع، ناقشت مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023 للشهادة الإعدادية والتى تشمل التالى:

- التنبية على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.

- ضرورة ميكنة النتائج الموجودة بالإدارات ومراجعة البيانات جيدا قبل تسليمها لأولياء الأمور ويتم تسجيل رقم ومبلغ الحوالة البريدية على البيان.

- بالنسبة للمصريين العائدين من السودان يتم إلحاقهم بالمدارس بعد مراجعة أوراقهم، وذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طبقا للقرار الوزارى 284 لسنة 2014 بشأن الطلبة الوافدين والعائدين من الخارج.

- الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة ولا يجوز له التنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة.

- العمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح المنظومة.

- تحرى الدقة أثناء التصحيح.

- الانتهاء من رصد الدرجات أولا بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الانتهاء منها، وتحرى الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

- الدقة فى استخراج البيانات التى يتم توثيقها للسفر للخارج مع مراعاة كتابة البيان بوضوح وتحديد اسم الدولة الموجه إليها البيان والالتزام بالتوقيعات المرسلة إلى شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

- البيانات التى يتم اعتمادها للسفر للخارج هى بيان ( نجاح _ رسوب _ قيد _ تدرج) فقط.

- الالتزام بتفعيل القرار رقم (500) لسنة 2014 والقرار (11) لسنة 2016 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

- مراجعة أوراق إجابة الطلاب بدقة والتأكد من الدرجة المقدرة.

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