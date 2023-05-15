رئيس زراعة النواب: الدولة تعمل على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة له فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن كل المساحات التى تستصلح تستخدم الرى الحديث حتى لا يكون هناك هدر للمياه فى المشروعات الجديدة.

ولفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات الجديدة التى تتبناها الدولة المصرية والتوسعات فى الزراعة بالمحافظات ليست للزراعة فقط ولكن لجذب السكان إليها وخلق فرص عمل للزراعة.