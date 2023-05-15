جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة له فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن كل المساحات التى تستصلح تستخدم الرى الحديث حتى لا يكون هناك هدر للمياه فى المشروعات الجديدة.
ولفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات الجديدة التى تتبناها الدولة المصرية والتوسعات فى الزراعة بالمحافظات ليست للزراعة فقط ولكن لجذب السكان إليها وخلق فرص عمل للزراعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس زراعة النواب: الدولة تعمل على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.