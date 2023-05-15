وزير الأوقاف: مصر حصن الإسلام بمساجدها العامرة

جدة - نرمين السيد - وانطلقت فعاليات البرنامج الصيفى للوزارة اليوم الأحد وسط إقبال كثيف وتفاعل غير مسبوق، وذلك بمشاركة بمشاركة 20 ألف مسجد على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إقبال كثيف للأطفال وإشادة من أولياء الأمور بعودة البرنامج الصيفى للأطفال مع بدء الإجازة الصيفية.
جدير بالذكر أن البرنامج الصيفى للأطفال يشتمل على محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب فى مجالات قراءة القرآن الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.
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