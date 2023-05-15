وزير الرى يتابع مستجدات مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجا لمشروعات التنمية الشاملة التى توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3 يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى 55%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).



تم عقد الاجتماع بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة سلوى عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقى، والمهندس رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.