البابا تواضروس يصل إيبارشية ميلانو (صور)

جدة - نرمين السيد - وصل البابا تواضروس الثانى، الوفد المرافق لقداسته، فى ساعة متأخرة من مساء امس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، وذلك فى بداية زيارته الرعوية لإيبارشية ميلانو بإيطاليا، وكان فى استقبال قداسته الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس الدير، والأنبا چيوڤانى أسقف وسط أوروبا.





واستقبل البابا تواضروس على مدخل الدير بألحان الفرح من قبل الآباء الرهبان وكهنة الإيبارشية وعدد من أبنائها. وقدم الأطفال باقات الزهور لقداسته ترحيبا بقدومه. وتوجه البابا عقب دخوله الدير إلى مزار مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس، مطران الإيبارشية السابق، وحدث مستقبليه عن الأب المطران المتنيح، فقال: "نتذكر بالخير سيدنا الحبيب مؤسس الدير ومؤسس الإيبارشية، وهو نموذج الراعى الأمين الذى وجدنا بعد نياحته أنه منظم لكل أحوال الإيبارشية وكل أمورها مرت بسلام، فالخادم الأمين يزرع الثمر الجيد حتى بعد انتقاله".

يذكر أن البابا تواضروس قد زار إيبارشية ميلانو عامى 2015، و2017 وتعد هذه هى الزيارة الثالثة لها.

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