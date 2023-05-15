وزير الرى يتابع موقف مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 09:29 صباحاً - الدكتور سويلم : الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

- تنفيذ العديد من المشروعات لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي لتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر

- هذه المشروعات تُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر ، ونموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح سيادته أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات ، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى ٥٥% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الدكتور/ رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والسيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والسيدة المهندسة/ سلوى عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقى ، والسيد المهندس/ رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .