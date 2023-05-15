دوت الخليج يعزى الزميل يوسف دياب فى وفاة والده

جدة - نرمين السيد - وتوفىَّ الدكتور محمد عبدالرسول، مساء أمس، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم. وتجرى مراسم الدفن بمقابر العائلة فى السيدة نفيسة.

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