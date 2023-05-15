فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصرى الصينى بتمويل يصل لـ 2.5 مليون جنيه

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على أن يستمر دعم المشروعات البحثية الابتكارية المقبولة لمدة لا تزيد عن 24 شهرا، بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه للجانب المصرى.
وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث الرئيسى مصرى، تابع لكيان بحثى (جامعة / مؤسسة / مركز بحثى)، وحاصل على درجة الدكتوراه.
ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية 5 يونيو 2023، وذلك طبقا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكترونى للهيئة
www.stdf.eg/web/grants/open
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg
جدير بالذكر أن هذا النداء يأتى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة فى 27 مارس 2016 بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST)؛ بهدف إنشاء برنامج تمويل مشترك فى العلوم والتكنولوجيا، من خلال إنشاء صندوق صينى مصرى للبحوث (CERF) لدعم المشاريع البحثية والتكنولوجية.
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