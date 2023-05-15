الهجرة: تدريب الرائدات الريفيات لبدء حملة طرق الأبواب بالدقهلية والغربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الهجرة بدء التدريب للرائدات الريفيات تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب بمحافظتى الدقهلية والغربية بالتعاون فيما بين "الهجرة" و"القومى للمرأة" بعنوان "مراكب النجاة شراعها مصرى"، وتستهدف نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 14 وحتى 18 مايو 2023.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التى تنفذها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأعربت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة عن أهمية تنفيذ حملات طرق الأبواب، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على الدور الإيجابى لتلك الحملات فى الوصول لشرائح متعددة من المرأة المصرية فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتى يسبقها تدريب الرائدات الريفيات من قبل مدربين معتمدين من وزارة الهجرة على رسائل الحملة أهم الموضوعات التى تم تناولها خلال التدريب وهى: مكون التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتى تتضمن التعريف بظاهرة الهجرة غير الشرعية والمسميات المتنوعة لها و عرض ومناقشة الدوافع التى تساهم فى قرار الهجرة غير الشرعية، إضافة لمكون البدائل الإيجابية الآمنة، والتعريف بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة والاهداف الخاصة بها ومحاور العمل، وطرح أهمية التدريب المهنى كبديل إيجابى آمن كذلك التعريف بالمشاريع القومية وأهميتها فى التنمية والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر، فضلا عن شرح أهمية التدريب اللغوية كأساس للسفر للعمل فى الخارج خاصة فى دول الاتحاد الاوروبى والتعريف بكيفية التعامل مع السفارات الاجنبية فى مصر فى حالة طلب تأشيرة للعمل فى الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى التأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، حيث إن المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير فى قرار أبنائها نحو الهجرة غير الشرعية أو العكس، ولذلك كان استهداف توعيتها أمرا ضروريا وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة فى هذه القرى.

وصرحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هذه الحملة تأتى فى اطار حرص المجلس على مواصلة جهوده فى دعم المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتى بدأت مع إطلاق المبادرة فى عام 2019 بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأضافت أن المجلس يستهدف رفع وعى المرأة التى هى الأم أو الأخت أو الجدة أو الزوجة، بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من هذه المخاطر، حيث إن المرأة تلعب دورا كبيرا فى إقناع الأبناء والرجال داخل الأسرة بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج، مؤكدة أن المجلس سوف يواصل جهوده لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة، لمواجهة تلك المشكلة التى تهدد أمن وسلامة أبناء المحافظات الذين يلجأون للهجرة بطرق غير مشروعة أملا فى تحقيق حلم الثراء السريع بالدول الأخرى.

وتضمنت محاضرات إعداد المدربين بالغربية والدقهلية تمهيدا لبدء حملات طرق الأبواب كالآتى: تثقيف 70 رائدة فى كل محافظة من المحافظتين "الغربية والدقهلية" بإجمالى المستفيدين فى المحافظتين 140 رائدة على مدار يومين 14، 15 مايو2023 بواقع 35 مستفيدًا فى الدورة الواحدة، وبواقع دورتين فى المحافظة الواحدة، وبإجمالى 4 دورات فى المحافظتين، وذلك فى ضوء البدء فى تنفيذ الحملة بواقع حملة واحدة فى كل محافظة من محافظتى التنفيذ "الغربية والدقهلية" لمدة ثلاثة أيام من 16 إلى 18 مايو 2023، بإجمالى 21000مستفيد مستهدف من إجمالى الحملتين فى المحافظتين بواقع 10500 مستفيد مستهدف فى الحملة الواحدة فى المحافظة الواحدة.

يشار إلى أنه جاء اختيار محافظتى الغربية والدقهلية من ضمن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، استكمالًا لأعمال التوعية التى تمت مؤخرا بمحافظات الشرقية، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، والمنوفية.

وانطلق تعاون وزارة الهجرة مع المجلس القومى للمرأة فى مبادرة "مراكب النجاة" منذ ثلاث سنوات، من خلال القيام بحملات تستهدف تدريب الرائدات الريفيات على أهداف المبادرة، بهدف قيامهن بحملات لطرق الأبواب لرفع وعى المرأة التى هى الأم أو الأخت أو الجدة أو الزوجة، بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من هذه المخاطر، خاصة أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى إقناع الأبناء والرجال داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج.