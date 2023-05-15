سفير الاتحاد الأوروبى: نشيد بدور مصر فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - وقال برجر ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال لقاء، اليوم الإثنين، مع الوفد الصحفى المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى الإسكندرية حول اتفاق وقف إطلاق النار فى غز، إن الجهود المصرية تكلل بالنجاح فى كل وقت فى هذا الصدد.

كما أثنى السفير الأوروبى على الدور المهم الذى تقوم به مصر؛ لتحقيق المصالحة بين حركتى فتح وحماس.

وعن تطورات الأوضاع بالسودان، قال السفير برجر إن الاتحاد الأوروبى يثنى على اتفاق جدة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بالسودان، مشيرا إلى التنسيق الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بالأزمة فى السودان، حيث يتواصل جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد مع وزير الخارجية سامح شكرى.

وأضاف أننا نتابع حركة العابرين على الحدود السودانية .. مشيدا بالإجراءات والأنظمة التى وفرتها مصر بالنسبة للمواطنين الأوروبيين القادمين من السودان عبر الحدود، لافتا إلى أن أعضاء وفد الاتحاد الأوروبى بالخرطوم قدموا أيضا إلى مصر، موضحا أن هناك تعاونا وثيقا بين الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء ومصر فى هذا الصدد.

وبالنسبة للنازحين من السودان.. قال إننا قمنا على الفور بتقديم مساعدة طارئة فورية للهلال الأحمر المصرى بقيمة مائتى ألف يورو؛ لدعم الاحتياجات كالغذاء والمياه.

وأوضح السفير أن الاتحاد الأوروبى قام بتقديم مساعدات بأكثر من 72 مليون يورو داخل السودان.

وحول زيارته الحالية إلى الإسكندرية، والتى تركز على قطاع المياه وعن تقييمه للجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى هذا القطاع المهم.. قال السفير برجر إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه يحتل أولوية كبيرة وخاصة خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث إن لدينا كل عام مشروعا خاصا بالمياه.

ولفت إلى أن المشروعات التى يمولها الاتحاد فى قطاع المياه فى مصر تبلغ 550 مليون يورو، مستعرضا هذه المشروعات وخاصة بالإسكندرية والعديد من المحافظات، بما فى ذلك مشروع قنوات للرى فى صعيد مصر.

كما أبرز التعاون مع وزارة الرى فى العديد من المشروعات والموضوعات المختلفة، ومن أهمها التوعية لاسيما بين الشباب فى الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تنظيم أسبوع المياه الذى أقيم خلال الأسابيع الماضية بالتعاون بين الجانبين بحديقة عفلة بالقناطر.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى ووزارة الرى ينظمان سنويا أسبوع القاهرة للمياه فى شهر أكتوبر، مؤكدا أن مصر باتت مركزا إقليميا مهما فى قطاع المياه وتطويره وأنظمة المياه بشكل عام.

وقال إننا اخترنا المياه لتكون موضوعا أسبوع اوروبا لهذا العام حيث عقدنا امس لقاء لتبادل الاراء والاقكار مع طلاب الاسكندرية حول طرق الحفاظ على المياه، كما سيتم تنظيم أيضا ورشة مع الصحفيين، نظرا لدورهم المهم فى نشر الوعى بأهمية ترشيد المياه واستخدامها.

وأشاد السفير بالأفكار التى تمت مناقشتها مع الشباب بالإسكندرية بخصوص المياه، مشيرا إلى أهمية العمل على مساعدة الشباب على تنفيذ أفكارهم وتوفير التدريب لهم.

وحول الحوار الوطنى، قال سفير الاتحاد الأوروبى إن إقامة حوار وطنى فكرة جيدة ، والحوار مهم بالنسبة لنا لأنه يتطرق إلى موضوعات محل تعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر، ومنها الاجتماعية والاقتصادية المهامة، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية التى سيتم مناقشتها هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة له؛ لحضور بعض الجلسات كدبلوماسى، ولكن الحوار هو شأن مصرى.

وعن الوضع فى أوكرانيا، أعرب السفير الأوروبى عن أمله فى انتهاء الصراع، وأن تسحب روسيا قواتها من أراضى أوكرانيا باعتبارها دولة ذات سيادة، كاشفا عن أن الاتحاد الأوروبى بصدد فرض عقوبات جديدة.

وحول أزمة ارتفاع أسعار السلع فى مصر، أرجع السفير الاوروبى زيادة الأسعار إلى عدة عوامل منها تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، بخلاف زيادة أسعار الغذاء عالميا بسبب الأزمة فى أوكرانيا، مؤكدا أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار، وهناك دول أخرى وبلدان أوروبية تعانى من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

وفيما يخص سوريا.. أشار إلى القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة فى عام 2015 والخاص بالعملية السياسية لوضع نهاية للأزمة السورية.. موضحا أن جامعة الدول العربية لديها الحرية فى إعادة عضوية سوريا.

وقال إن هناك اجتماعا مع الجامعة العربية، فى يونيو القادم، وسنناقش هذا الأمر.. مشيرا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبى بالنسبة لسوريا لم يتغير.