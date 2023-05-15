محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، وذلك من خلال تفقد لجان الامتحانات بمدارس القناة الإعدادية بنات، والقناة الإعدادية بنين، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.





والتقى محافظ بورسعيد الطلاب، داخل لجان الامتحانات، وخلال حديثه حرص المحافظ على التأكد من مدى ارتباط الأسئلة بالكتاب المدرسى، كما وجه عددا من الأسئلة للطلاب للتعرف عن مدى سهولة أو صعوبة الامتحان، وارتباطه بما جاء فى المراجعات النهائية بالقوافل التعليمية، مؤكدا أن الطالب الذى يعتمد على مذاكرة الكتاب المدرسى يستطيع أن يحصل على الدرجات النهائية فى امتحان الشهادة الإعدادية.



وأكد محافظ بورسعيد، أن القواقل التعليمية حققت نجاحا وإقبالا كبيرا من الطلاب، كما أن نسبة المشاهدة وصلت لاكثر من 2 مليون، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، للابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد للطالب.



وأوضح المحافظ أهمية دور المدرسة فى بناء الشخصية مع البيت، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة فى مجال تطوير التعليم على كل المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسى للطلاب فى المدارس يسهم فى إثراء العملية التعليمية.



وخلال حديثه مع الطلاب، قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الهدف الرئيسى من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هى عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم فى التربية والتعليم، مشيرا أن منذ البدء فى مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات، ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الٱن، وأصبحنا نشهد التزام الطلاب فى المدارس والاعتماد على معلم الفصل، مؤكدا أهمية متابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين فى المؤسسات التعليمية، وتأهيل الكوادر التعليمية، مما يساهم فى إحداث تغيير جذرى فى المنظومة التعليمية ببورسعيد.