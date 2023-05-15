الزراعة: الإفراج عن أكبر كمية للأعلاف بحوالى 134 مليون دولار               

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة، بواقع 308 آلاف طن من "الذرة والصويا" بحوالى 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية إفراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى اليوم.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 134 مليون دولار وهى كمية افراجات غير مسبوقه منذ تاريخ 16/10/2022.

وأضاف أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالى 90 مليون دولار، وحوالى 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 43 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 1.4 مليون دولار.

وذكر أن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 11 مايو2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى والجهاز المصرفى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.