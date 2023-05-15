القوى العاملة: ملتقى توظيف لذوى الهمم بالتعاون مع 9 شركات بالإسكندرية

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بتشغيل وتدريب ودمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظات من خلال توفير فرص عمل لائقة وبرامج تدريبية مناسبة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة داخل سوق العمل.
وأوضحت الوزارة، أنها تلقت تقريراً من محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أشار فيه إلى تنظيم ملتقى التوظيف السادس لذوى الهمم بالتنسيق مع ومشاركة 9 شركات.
كما تم تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسؤولى التوظيف للشركات بقاعة المديرية، وحضر 35 من راغبى العمل وقد تم ترشيحهم بالشركات المشاركة وتوفير فرصة عمل لائقة لهم، حيث يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل بجميع التخصصات.
وقال وكيل المديرية تنظيم المقابلات لعدد 35 من المتقدمين ويجرى استكمال أوراق المرشحين، والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين.
وتتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين اجتماعى ورعاية صحية طبقا للقانون، كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الإعاقة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، كما تم الاجتماع مع مندوبى الشركات ومناقشة بعض الموضوعات ومنها كيفية متابعة عمليه التعيين وإنشاء جروب إلكترونى للشركات المشاركة لسهولة التواصل معهم وإرسال كافة الأوراق بشكل أسرع.
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