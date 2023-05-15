سفير ليتوانيا: مصر شريك مهم فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يشارك وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس فى اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية المزمع عقدها فى 20 يونيو بالقاهرة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لزيارات أخرى من بينها زيارة لوفد برلمانى مصرى لفيلنيوس هذا العام وكذلك زيارة لوزير النقل الليتوانى لمصر نهاية هذا العام.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة التعاون فى البرلمان الليتوانى برئاسة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيدروس سوربليس العام الماضى وتتضمن 14 عضوا من 5 أحزاب سياسية.

وأعرب السفير عن أمله فى أن يتم تنظيم الاجتماع الثالث للجنة المصرية الليتوانية المشتركة فى القاهرة العام المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة عقد فى القاهرة عام 1998 والثانى فى فيلنيوس عام 2019، معربا عن اعتقاده بأن فتح السفارة المصرية فى فيلنيوس سيساعد على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وعن التعاون الاقتصادى، قال جايليوناس إنه تم عقد الاجتماع بين وفد رجال الأعمال للغرف التجارية فى فيلنيوس والغرفة التجارية بالقاهرة فى مارس 2023 والتى شهدت التوقيع على اتفاقيات للتعاون بين الغرف التجارية وشبكات سيدات الأعمال مما يفتح المجال أمام التواصل والتعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أنه هذه الاجتماعات جاءت بعد توقف عامين بسبب القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد -19.

وأضاف أنه يتم الإعداد لزيارة بعثة رجال الأعمال المصريين إلى ليتوانيا فى يوليو المقبل، كخطوة نحو تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليتوانى، مؤكدا أن أهم مجالات التعاون الثنائى تشمل الصناعة بخاصة الصناعة الإلكترونية، والآلات والمعدات الصناعية، والليزر، والآلات الكهربائية، والمنتجات المعدنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على الأمن السيبرانى وصناعة الأغذية الزراعية والطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والوقود الحيوى وحماية البيئة.

وأفاد السفير الليتوانى إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 183 مليون يورو عام 2022 بزيادة تقدر بنحو 137 فى المائة بالمقارنة بعام 2021 من بينها 126 مليون يورو صادرات مصرية لليتوانيا بينما الواردات لمصر بلغت 57 مليون يورو، لافتا إلى أن بلاده تستورد 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال سنويا من مصر.

وعن الاستثمار، أكد تشجيع بلاده للتعاون الثنائى وإقامة المشروعات بين الشركات الليتوانية والمصرية، لافتا إلى أنه لا توجد استثمارات ليتوانية فى مصر بينما الاستثمارات المصرية فى بلادنا تتزايد وتبلغ حاليا 540 ألف يورو.

وعن السياحة، أوضح السفير أن مصر تعد من أكثر الوجهات المفضلة فى ليتوانيا وزار ما يقرب من 82 ألف ليتوانى مصر فى عامى 2021 و2022.

وشدد السفير على تطلع بلاده لفرص تعاون مع مصر فى مجال النقل والخدمات اللوجستية، لافتا إلى إمكانية تعزيز السياحة فى كلا الاتجاهين من خلال تسيير رحلات طيران منتظمة، مؤكدا اهتمامه بجذب السائحين المصريين لبلاده خاصة فى مجال المنتجعات الصحية والعلاجية.

وأشار جايليوناس إلى أن ليتوانيا تتمتع بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى حيث احتلت المركز 17 عالميا من حيث الحرية الاقتصادية والسادس من حيث مؤشر الأمن السيبرانى والمركز السادس من حيث مؤشر التنافسية الضريبة من بين 38 دولة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لافتا إلى أن بلاده تمتلك العمالة الماهرة والبنية التحتية المتطورة والبنية التحتية الرقمية القوية والحوافز الضريبية ومراكز خدمات مشتركة.