لتمكين المرأة اقتصاديا.. بدء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية، وبدء البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة فى ساحة الإمام الطيب، وذلك بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 أيام.





يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة برئاسة المهندس أيمن قطامش، وفى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العامل، بضرورة الاهتمام بتوفير برامج تدريبية مناسبة للشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم على المهن الحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريراً من هشام محمد عبد الله، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أشار فيه إلى بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية.

كما أعلنت المديرية بدء الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة حاليا أمام ساحة الإمام الطيب بالقرنة بالأقصر بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 أيام أسبوعيا فى إطار جهود المديرية نحو تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

واضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية فى إطار خطة التدريب المهنى للعام الحالى 2022 – 2023، وذلك بالتسجيل فى مقر مركز التدريب المهنى، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.