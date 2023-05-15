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مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد يحصل على جائزة «ملهم الدولية»

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محمد صابر 2023-05-15 10:50 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تكريم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عبد الونيس عبدالله، وحصوله على جائزة مُلهِم الدوليّة TALENTED، والتى أقيمت فى الموسم الدولى السابع 2023، تحت شعار "رموز عربية فى مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية ".

وذكرت فى بيان أن ذلك تقديرا لدوره المجتمعى الفعال فى توعية الفرد والمجتمع، ولمجهوداته الملموسة فى الثراء المعرفى والبحثى والاشتراك بفاعليات الموسم الاستثنائى لجائزة ملهم الدولية 2023، من اتحاد رواد الأعمال العرب.

وأوضحت الوزارة أن الاحتفالية أقيمت بالقاهرة لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة، حيت تم تكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد واستلام درع وشهادة تكريم فى جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award  فى موسمها السابع بمنتدى القاهرة الدولى للفنون المجتمعية وصياغة مفاهيم الإرادة - جيل من القادة - رؤية وطنية، كما تم اهداء نسخة من الكتاب الرسمى لأهم موسوعة عربية تضم أهم الملهمين على المستوى العربى.

وأضافت الوزارة أن جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تعد تأكيدًا على "أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، باعتبارهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالاً وتسطر التاريخ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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