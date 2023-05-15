مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد يحصل على جائزة «ملهم الدولية»

وذكرت فى بيان أن ذلك تقديرا لدوره المجتمعى الفعال فى توعية الفرد والمجتمع، ولمجهوداته الملموسة فى الثراء المعرفى والبحثى والاشتراك بفاعليات الموسم الاستثنائى لجائزة ملهم الدولية 2023، من اتحاد رواد الأعمال العرب.
وأوضحت الوزارة أن الاحتفالية أقيمت بالقاهرة لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة، حيت تم تكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد واستلام درع وشهادة تكريم فى جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award فى موسمها السابع بمنتدى القاهرة الدولى للفنون المجتمعية وصياغة مفاهيم الإرادة - جيل من القادة - رؤية وطنية، كما تم اهداء نسخة من الكتاب الرسمى لأهم موسوعة عربية تضم أهم الملهمين على المستوى العربى.
وأضافت الوزارة أن جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تعد تأكيدًا على "أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، باعتبارهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالاً وتسطر التاريخ".
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