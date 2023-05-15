الزراعة: الإفراج عن أكبر كمية للأعلاف «ذرة وصويا» بـ 134 مليون دولار

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
واضاف القصير أنه خلال الفترة من 4 مايو 2023 حتى 11 مايو 2023 تم الإفراج عن 308 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ 134 مليون دولار وهى كمية إفراجات غير مسبوقة منذ تاريخ 16 أكتوبر 2022.
وأضاف ان الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالى 90 مليون دولار وحوالى 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 43 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 1.4 مليون دولار.
ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 11 مايو2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2.3 مليار دولار
وأكد القصير ان الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى والجهاز المصرفى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.
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