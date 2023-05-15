وزير الصحة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى آليات تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP) أليساندرو فراكاسيتى، لبحث سبل التعاون الصحى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.





‏‎ورحب الوزير بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والوفد المرافق له، مشيدا بحرص البرنامج على مد جذور التعاون مع القطاع الصحى فى مصر، مؤكدا أهمية توطيد وتطوير آليات التعاون، ضمن برامج العمل المشتركة التى تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن متابعة آليات العمل فى البرنامج الوطنى لمكافحة مرض الإيدز، والبرنامج الوطنى لمكافحة الدرن، لتحقيق المستهدف منهما، بالإضافة إلى بحث التعاون فى تطوير وتحديث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان استدامة عمل البرامج الصحية، ضمن الأنشطة المشتركة بين الطرفين.



وأضاف أن الوزير بحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، التوسع فى المشروعات الصحية المشتركة، وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود التشاركية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين، والأشقاء السودانين القادمين إلى مصر، بشأن مكافحة الإيدز والدرن، مؤكدا التزام وزارة الصحة والسكان، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والأشقاء السودانيين المقيمين فى مصر، بالإضافة إلى التزام الوزارة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة المستهدف العالمى للقضاء على أمراض نقص المناعة البشرى "الإيدز" والدرن.

ونوه عبدالغفار إلى أن الوزير، ناقش التحديات التى قد تواجه المشروعات الصحية المشتركة بين الجانبين، مؤكدا ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين المختصيين من الجانبين، لمناقشة المستجدات وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، حرصا على استدامة خدمات الرعاية والعلاج المقدمة للمواطنين.

وأعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، عن ترحيبه وسعادته لاستمرار التعاون مع القطاع الصحى المصرى، مشيدا بجهود الدولة المصرية وقدراتها فى بناء وتوفير نظم رعاية صحية قوية قادرة على مواجهة الجوائح والأوبئة، كما ابدى تطلعه لاستمرار التعاون بكافة مجالات الرعاية الصحية.



حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولى والتواصل المجتمعى، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتى مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وجدى أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مسؤول برنامج الإيدز بالوزارة، والدكتورة هبة وفا مساعد الممثل المقيم برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والدكتور عبد الرازق أبو العلا مدير برنامج إدارة المنحة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والسيدة علياء نبيل محلل إدارة برامج الصحة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.