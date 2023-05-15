القوى العاملة: حياة كريمة ..قافلة خدمية لأبناء قرية الهياتم بالغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 11:23 صباحاً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ، في فعاليات القافلة الخدمية المتكاملة التى تم إطلاقها في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى ، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك لتقديم الخدمات المتاحة التى توفرها المديرية من فرص عمل و تلقي طلبات التدريب المهنى لأبناء القرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإجتماعيين لتوفير أفضل الخدمات المميكنة للمواطنين خاصة في قرى حياة كريمة من فرص العمل والتشغيل وفرص التدريب المهنى على المهن الى يحتاجها سوق العمل .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين انها تلقت تقريراً من أحمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية، أفاد فيه أنه تم تكليف نصر عريضة مدير منطقة قوي عاملة المحلة الكبري ، وفريق العمل المكون من إدارة السلامة و الصحة المهنية و مكاتب التشغيل و التفتيش و السلامة و الصحة المهنية بمنطقة قوي عاملة المحلة الكبري ، بالتوجه الي قرية الهياتم للمشاركة في فعاليات القافلة الخدمية وتقديم الخدمات المتاحة من فرص عمل و تلقي طلبات التدريب، وذلك إيماناً من المديرية والعاملين بها بأن بناء وتنمية الإنسان هو أحد أهم محاور التنمية التي توليها الدولة رعاية خاصة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري .

واضاف مدير المديرية ان القافلة تشمل عدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، ضمن الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة ، كما تم خلالها عقد ندوة توعية في السلامة و الصحة لطلبة المدارس في خطط الطوارئ و الإخلاء ،و لسيدات المنازل في التعامل الآمن مع أنواع المخاطر المنزلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و بالتنسيق مع المحافظة .